Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 20-01-2023 | RTVE Play

Os últimos solpores da Europa, xunto co enoturismo ou a gastronomía, Son os reclamos que destaca Galicia en FITUR, o certame internacional onde está presente cun stand de máis de mil metros cadrados, e con medio cento de presentacións de recursos e novidades. // algúns ríos están ainda en alerta por risco de desbordamento, e no mar parte da frota quedou amarrada un día máis, ainda que sen avisos. Só saíron alguns barcos, que acadaron poucas capturas. // O capitán do Lugo, Xavi Torres, apartado do equipo ao ser condenado por amañar o resultado dun partido hai dez anos, cando xogaba no Betis. É a primeira condena en España por corrupción deportiva. // Cinco murais pintados en Galicia, entre os cen mellores do mundo, segundo a plataforma de referencia en arte urbano Street Art Cities. O lucense Diego As, que triunfou o ano pasado, repite con outra obra pintada en Lugo 20-01-23