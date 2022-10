Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 19-10-2022 | RTVE Play

Coches fabricados por Stellantis acumúlanse na terminal de Bouzas, a espera de poder ser exportados. O atasco, agravado polos conflictos laborais en Francia, está a causar un novo problema loxístico á factoría automobilística viguesa. // A Xunta anuncia un reforzo de 137 millóns de euros mais no orzamento destinado a atención primaria e a contratación de novos profesionais. O BNG reclama máis medios para atender a Saúde Mental. // Unha de cada oito mulleres pode desenvolver un tumor de mama, ainda que a taxa de supervivencia xa é do 85 por cento. hoxe celébrase o Día Internacional desta doenza, co foco posto na detección precoz. // Películas protagonizadas por persoas con discapacidade e adaptadas para elas. E o Festival de Cine Inclusivo de Vigo, que Nesta edición rende homenaxe ao director Roberto Pérez Toledo, defensor dos marxinados, falecido este ano. 19-10-22