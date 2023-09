Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 19-09-2023 | RTVE Play

Imaxe inédita no porto de Vigo. cinco grandes cruceiros fan escala de xeito simultáneo, por primeira vez na sua historia. | Hoxe escoitamos empregar o galego, por primeira vez, no Congreso dos Deputados, con tradución simultánea. Os deputados de Vox decidiron abandonar o hemiciclo. | | As plantacións de eucalipto incrementáronse en máis de 50.000 hectáreas na última década. Unha expansión que provoca efectos como a perda da biodiversidade e unha diminución de bosques tradicionais como carballeiras e soutos de castiñeiros. | O Rafa Nadal do tenis de mesa. é galego. Sasha Malov, un neno veciño do concello coruñés de Oroso, converteuSE este ano no primeiro español en proclamarse número un do mundo na categoría sub-11. 19-09-23