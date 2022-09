Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 19-09-2022 | RTVE Play

Tallas de madeira, ornamentos litúrxicos, e ata máis de 150 pezas, intervidas pola garda civil nunha operación contra o roubo de arte sacra. A investigación céntrase nun grupo que actuaba en igrexas e casas particulares de varias provincias españolas e o norte de Portugal. // O presidente da Xunta aproveita a celebración dos seus primeiros cen días á fronte do goberno para anunciar un aumento no bono de axuda para material escolar, que pasa de 50 a 75 euros por neno. // Un godello especial coas uvas afumadas polo incendio forestal. É o proxecto dunha adega da denominación de orixe Valdeorras, con varias hectareas afectadas polo lume deste verán. // María Casares, a estrela de orixe galega do cine francés, recibe a homenaxe da semana de Cine de Lugo, Xunto con Margarita Ledo e Darío Xohan Cabana. Exhibiranse máis de 130 filmes de distintas nacionalidades e xéneros, desde os debuxos animados ata as curtas ou documentais, // 19-09-22.