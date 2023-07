Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 19-07-2023 | RTVE Play

Máis de 200 menores saharauís están xa con familias galegas de acollida temporal dentro do programa "Vacacións en Paz". Veñen desfrutar aquí do verán, afastados das sufocantes temperaturas dos campamentos de refuxiados en Alxeria. // Chegan a Galicia as Stolpa Estaine, as pedras de tropezar, en homenaxe ás vítimas do holocausto nazi. Seis desas lousas da memoria foron colocadas hoxe na Coruña ante as casas onde naceron ou viviron veciños que acabaron deportados ao campo de Mathausen. // O costamarfileño Jonathan Bamba, nova fichaxe do Celta. O extremo de 27 anos chega libre procedente do Lille, co que gañou a liga francesa en 2021, e asinou por tres anos.

19-07-23