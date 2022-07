Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 19-07-2022

Xa son preto de 20.000 as hectareas arrasadas polo lume, que devora tamen aldeas, como a de Vilar, co seu centro etnográfico pasto das lapas. Algúns veciños desaloxados puderon volver a casa. // As mellores condicións meteorolóxicas están a permitir nas últimas horas unha maior eficiacia dos medios de extinción, que loitan en 15 frontes activas. A parte de zonas de importante valor ecolóxico, hai máis de 80 casas afectadas. 19-07-22