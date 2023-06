Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 19-06-2023 | RTVE Play

Polémica entre as forzas políticas polo acordo co que se constituíu a nova corporación municipal de Ourense. O candidato popular á alcaldía Manuel Cabezas, di que renunciará a súa acta, en desconformidade, tras ter pechado un acordo co candidato socialista. // O xuízo polo acccidente do Alvia, entra na súa fase final. As partes presentarán as suas conclusións, a partir de mañá, coa petición de 4 anos de prisión para o maquinista e o ex-alto cargo de Adif. // Comenza en Vigo o xuizo ao home acusado de asasinar en Gondomar a súa muller, con problemas de mobilidade. // Nace en Pontevedra unha plataforma para velar polos nenos na sanidade e que ningún menor estea soo cando reciba un tratamento médico ou cirúrxico. 19-06-23