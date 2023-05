Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 19-05-2023 | RTVE Play

Avogados da quenda de oficio de toda Galicia, amosan, diante do Parlamento, o malestar polas suas condicións de traballo. Din que carecen de dereitos e realizan moitas tarefas sen cobrar. Estudan a posibilidade legal de ir, tamén, á folga. // Os partidos intensifican a actividade electoral, no ecuador da campaña, con Alberto Núñez Feijóo en apoio de candidatos galegos do PP en Lugo e Ferrol. Os socialistas visitan concellos como Lalín ou Monforte e Ana Pontón acudirá ao principal feudo do BNG, Pontevedra. // Incendio no concello pontevedrés de Crecente, que se inciou en tres focos diferentes e obrigou a mobilización de numerosos efectivos. Arestora considérase estabilizado, logo de arrasar unhas 100 hectáreas. // 19-05-23