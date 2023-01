Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 19-01-2023 | RTVE Play

A neve convértese en atractivo turístico nas zonas de montaña, como Cabeza de Manzaneda, onde se traballa para abrir a pista de esquí. A circulación nas estradas volve á normalidade. // O Sergas estuda recorrer a médicos no último ano do Mir para cubrir vacantes. Colectivos médicos cuestionan a legalidade da fórmula. // Galicia mantense por riba da media do conxunto de España en Doazón de órganos, con 128 doantes en 2022, que permitiron realizar case 300 transplantes. // O Sindicato Unificado de Policía denuncia un déficit de máis de 300 efectivos en Galicia. Din que os incidentes nocturnos aumentaron un 50 por cento con respecto ó ano pasado . 19-01-23