Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 18-08-2022

Na vaga de lumes de hai un mes, en Valdeorras e no Courel, arderon case un cento de vivendas. Os veciños tratan hoxe de repoñerse // Os especialistas atribúen os grandes incendios á especial meteoroloxía deste ano // Dúas semanas de restricións na subministración de auga da traída en Ribadavia // Neste 2022 fan 100 anos do nacemento de María Casares na Coruña. Exiliada en Francia, chegou a ser unha das actrices máis importantes do teatro e o cine da época // Un mural do artista ourensán Mon Devane acaba de ser elixido como o mellor do mundo do mes de xullo por unha plataforma especializada. 18-08-2022