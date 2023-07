Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 18-07-2023 | RTVE Play

Os ministros de Pesca da Unión Europea, de reunión informal en Vigo, abordan o reto da descarbonización, e admiten que será precisa unha renovación da frota, con barcos máis grandes. // Patronal e sindicatos do metal da provincia de Pontevedra asinan un preacordo que pon fin a máis dun mes de conflito no sector. // Valentín González Formoso repite no cargo de presidente da Deputación da Coruña por terceiro mandato consecutivo. Gobernará co apoio do BNG e Alternativa dos Veciños. // O Celta golea por 5 a 0 no primeiro amigable da pretempada ante o Al Naser de Cristiano Ronaldo. Larsen en tres ocasións e os canteiráns Gael Alonso e Miguel Rodríguez anotaron os tantos. 18-07-2023