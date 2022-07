Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 18-07-2022

Vivendas arrasadas polo lume no núcleo de Alixo, no Barco de Valdeorras. é un dos puntos máis afectados pola vaga de incendios que leva queimado cerca de 11.000 hectáreas en Galicia. // Tras unha noite moi complicada, As condicións están a permitir unha maior efectividade dos medios contra o lume mentres se manteñen desaloxados uns 500 veciños de Folgoso do Courel e outros 250 na zona de Valdeorras. // O porto de San Vicente do Mar, no Grove, é o primeiro de España onde loce xa a bandeira arco iris que representa ao colectivo LGTBI. A encargada de izala foi a conselleira do Mar, Rosa Quintana. // O Celta informou nun comunicado do regreso aos adestramentos de Santi Mina. O xogador solicitou a súa reincorporación á dinámica de traballo da que leva apartado dende o pasado marzo, cando foi sentenciado a catro anos de prisión por un delito de abuso sexual. 18-07-22