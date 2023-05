Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 18-05-2023 | RTVE Play

Malestar entre os familiares das vítimas do Villa de Pitanxo pola saída cara a Terranova do buque que inspeccionará o pecio, que consideran precipitada. Acusan ao Ministerio de Transportes de non incluir na expedición aos peritos xudiciais designados pola Audiencia Nacional. // Duas adegas galegas, distinguidas nos premios das Cooperativas Agroalimentarias de España. Condes de Albarei, de Rías Baixas, pola sua labor social e Viña Costeira, do Ribeiro, pola suas propostas innovadoras para practicar unha viticultra respectuosa coa natureza. // Malores Villanueva, a biógrafa de Francisco Fernández del Riego, retrata dende a Fundación Penzol, en Vigo a un persoeiro que foi un loitador incansable. // Exemplares de pura raza galega, protagonistas na feira cabalar, no recinto de Amio, en Santiago, Un dos pratos fortes da festa da Ascensión. 18-05-23