Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 18-04-2023 | RTVE Play

Tractores e vacas recorren as rúas de Lugo. É a protesta dos produtores de carne de vacún polos baixos prezos que reciben das industrias de distribución, que non se corresponde, din, cos que atopan os consumidores no mercado, e que disparan a inflación. // Máis de 1.800 vivendas da Sareb pasarán en Galicia a ser de alugueiro social, tal como aprobou hoxe o consello de Ministros. O sector inmobiliario advirte que a maioría non están en boas condicións. // Sanxenxo conta coa inminente chegada do Rei emérito a participar esta fin de semana na regata da clase 6MR. Ten previsto voar mañá dende Londres ao aeroporto de Peinador, en Vigo, e durante o xoves e o venres participará nos adestramentos co Bribón. // 18-04-23