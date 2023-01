Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 18-01-2023 | RTVE Play

Dificultades para circular por algunhas estradas a causa da neve. Algúns núcleos das montañas de Lugo e Ourense con problemas para o acceso. // O Miño ao seu paso pola cidade de Lugo supera xa o nivel de desbordamento. // Alcaldes socialistas e do BNG forman unha fronte para denunciar o deterioro dos servizos na área sanitaria de Pontevedra-Salnés. Reclaman melloras nas condicións laborais dos médicos para que se cuban as prazas vacantes. // A Xunta reclama as esculturas que foron roubadas hai décadas do mosteiro de Carboeiro, en Silleda, e das que un investigador galego descobríu o seu paradoiro actual: están no Museo Marés dependente do concello de Barcelona que xa se amosou disposto a devolvelas. 18-01-23