Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 17-08-2022

Comezan a desmontar o tramo do viaduto do Castro que quedou illado cando caeron outros dous treitos da plataforma, en xuño // Só queda un incendio por extinguir en Galicia, en Pantón, en Lugo, que está estabilizado tras queimar unhas 25 hectáreas // As aldeas modelo e os polígonos agroforestais son ferramentas pensadas para pór en valor as leiras e os montes abandonados e para que sirvan como corta lumes naturais contra os incendios // Roberto Verino cumpre 40 anos na industria da moda, desde unha vila de Ourense sen tradición industrial nin téxtil. 17-08-2022