O Novo derrubamento no viaduto do Castro, na A6, fai saltar as alarmas sobre o estado da estructura. Os técnicos avalían a necesidade de demolela toda para construíla de novo. A Ministra de Transportes visita esta tarde a zona. // Arranca a fin de semana cos combustibles máis caros da historia. A gasolina a 2 con 20 céntimos o litro e o diesel a 2´10. O goberno debate unha prórroga dos 20 céntimos de bonificación, mentres a previsión é que a tendencia á alza vai continuar. // Comenzou xa a segunda xornada do festival Son do Camiño, cun público totalmente entregado, listo para escoitar un cartel encabezado por Liam Gallagher. // Na ría de Pontevedra, logo de dous días sen regatas por falta de vento, a flota puido reanudar esta mañá as probas do campionato do mundo de vela.17-06-22