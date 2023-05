Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 17-05-2023 | RTVE Play

Homenaxe a Francisco Fernández del Riego na sua localidade natal de Vilanova de Lourenzá. A Real Academia destaca o seu papel dinamizador na recuperación da lingua e a cultura, que define como "luz nas tebras". // Cumprense 60 anos de celebración do día das letras galegas. Un evento que contou co propio Fernández del Riego entre os promotores, e que ten mudado desde estar prácticamente proscrito en pleno franquismo a converterse na festa da cultura galega de hoxe en día. // No día mundial contra a LGTBifobia achegamonos a coñecer como viviu a sua homosexualidade un pioneiro da loita contra a discriminación. //

17-05-23