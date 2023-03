Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 17-03-2023 | RTVE Play

Iago Aspas viste de novo a camiseta da selección.A convocatoria do seleccionador Luis de la Fuente supón o regreso do dianteiro de Moaña ao equipo nacional logo de catro anos. Non estará, en cambio, Gabri Veiga, // Nunha protesta en Ribeira, os percebeiros acusan aos produtores de mexillón de esquilmar os seus recursos coa recollida de mexilla. // Os presidentes autonómicos de Galicia e Asturias acordan reclamar que a Unión Europea cambie os criterios para poder recibir axudas destinadas a zonas escasamente poboadas. // 'Detrás do Espello', a nova exposición do Museo Gaiás, recompila en trescentas pezas a pegada galega na vida e obra de cincuenta xenios, coma Einstein, Buñuel ou Lorca. 17-03-2023