Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 16-09-2022 | RTVE Play

Profundo malestar no sector pesqueiro, trala decisión da Comisión europea de facer efectiva a prohibición da pesca de fondo en 87 áreas, moitas de gran interese para a frota galega. Os armadores advirten que centos de barcos están abocados ao paro. // Por sorpresa, o futbolista vigués Santi Mina presentouse ante a audiencia de Almería. A acusación pedía que ingresara en prisión para cumprir a pena á que foi condenado por abuso sexual. O tribunal acordou que siga en liberdade mentres se estuda o seu recurso, // Histórico achado en Galicia dun novo mineral. Investigadores da Universidade de Santiago identifican a ermeloíta como nova especie, a partir dunha pedra atopada no monte Ermelo, entre os concellos de Moaña e Bueu. // As excavacións no antigo convento das clarisas de Pontevedra sorprenden aos arqueólogos. Achádegos de Enterramentos, e construccións descoñecidas que permitirán coñecer mellor cómo foi a vida intramuros nos seus sete séculos de historia.. 16-09-22