O Festival do Son do Camiño acaba de arrancar, coa banda Furious Monkey House. Polo escenario principal do Monte do Gozo van pasar Chemical Brothers, C Tangana ou Sebastián Yatra, nunha cita con 120.000 asistentes previstos, boa parte chegados de fóra de Galicia. // No porto de Vitoria, das Illas Seychelles, onde estaba a ser reparado, o atuneiro Albacora Catro sufríu o accidente no que dous mariñeiros galegos resultaron mortos, por inhalación de amoníaco segundo as primeiras investigacións. Os outros oito tripulantes están xa fóra de perigo. // Galicia volve superar hoxe a cifra de 10.000 casos activos de Covid, uns 800 máis que o día anterior, e logo de notificarse 1.249 novos contaxios. 16-06-22