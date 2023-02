Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 16-02-2023 | RTVE Play

Suspendida a campaña marisqueira ante a mortandade de especies como o berberecho e a ameixa xapónica. Os mariscadores piden axudas ante unha catástrofe provocada pola baixa salinidade da auga logo das chuvias de semanas atrás. // A Comisión Europea abre expediente contra España por considerar ilegais as prórrogas de concesións en zonas de costa. O Goberno central estuda o posible efecto en casos como o de Ence, en Pontevedra. // Protesta en Lugo trala posta en liberdade do chamado violador do barrio de Augas Férreas, en aplicación da lei de ”so si e sí”. // O triunfo nos Goya da película As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, devolve o protagonismo a aldea de Santoalla, onde ocorreu o crime no que está inspirada, e onde vive Margó Pool, a viuda de Martin, o holandés asasinado en 2010 por un veciño. 16-02-23