Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 15-11-2022. | RTVE Play

Aumento record do prezo dos alimentos en Galicia, de case un 15 por cento respecto ao ano pasado. O IPC de outubro, publicado hoxe, segue por riba da media do conxunto de España, ainda que modera a sua suba grazas ao descenso da electricidade. // A caída do viaduto do Castro, na A-6, foi debido a combinación do desgaste dos materiais con reparacións inaxeitadas, segundo a investigación levada a cab polo ministerio de Transportes. // A Xunta xustifica que os Puntos de Atención Continuada funcionen en ocasións sen contar coa presenza de médicos ante a carencia de profesionais. A Area Sanitaria de Pontevedra Salnés dará formación especial as enfermeiras para atender emerxencias. // Un home perdeu a vida e outro resultou ferido ao nafragar a embarcación na que andaban á pesca da robaliza en Estaba de Bares. // 15-11-22