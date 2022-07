Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 15-07-2022

O lume avanza en máis de once puntos diferentes, con dous incendios declarados de nivel 2 pola proximidade ás vivendas en Folgoso do Courel, onde xa levan ardidas 600 hectáreas, // A calor segue abafando Ourense , que soporta hoxe o cuarto día consecutivo de alerta vermella. No pico da vaga de calor ,onte os termómetros alcanzaron os 44 graos na cidade. A temperatura máis alta dende que hai rexistros . Durmir estes días con mínimas por riba dos 20 graos non é doado. // A Xustiza impide a retirada do pazo de Meirás dos bens que pretendía retirar a familia Franco. Si poderán levar as alfombras dos corredores, ao entender o xuíz que se colocaron cun fin puramente funcional 15-07-22