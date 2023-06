Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 15-06-2023 | RTVE Play

Materializados os cambios na Xunta, con Elena Rivo, como nova conselleira de Emprego e Igualdade e Alfonso Villares coma conselleiro do mar en substitución de Rosa Quintana, mentres, Diego Calvo e Ánxeles Vázquez pasan a asumir as principais responsabilidades. // A Xunta electoral ordena repetir as eleccións en Castro Caldelas, por irregularidades no voto por correo. // Grandes nomes do cómic actual para reinterpretar a figura e a obra de Pablo Picasso. É unha mostra que arranca hoxe en Santiago, para render homenaxe ao artista malagueño // Soan os primeiros acordes de O Son do Camiño, o Festival que comeza coas entradas esgotadas para tódolos días. 15-06-23