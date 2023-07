Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 14-07-2023 | RTVE Play

Un total de 146.000 persoas solicitaron en Galicia o voto por correo para as eleccións do 23 de xuño. Cifras de récord que triplican as dos anteriores comicios. // A familia de Déborah Fernández pide en Vigo, onde vivía a moza que foi atopada morta hai 21 anos no Rosal, que non se prorrogue a instrución e o caso sexa sobreseído. // Cociñar sen electricidade nin gas, usando exclusivamente a calor do sol. É o que demostran especialistas de todo o mundo reunidos na Coruña, con fornos e cociñas fabricadas con materiais reciclados. // Arranca o Concurso de Salto Internacional da Coruña, no centro hípico de Casas Novas, que nesta ocasión formará parte do circuito hípico máis importante do mundo. 14-07-2023