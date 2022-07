Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 14-07-2022

A noite tropical, o que era un fenómeno prácticamente descoñecido ata agora, repítese por gran parte de Galicia. Zonas do sur como Ourense seguen este xoves en alerta vermella. // A noite tropical, o que era un fenómeno prácticamente descoñecido ata agora, repítese por gran parte de Galicia. Zonas do sur como Ourense seguen este xoves en alerta vermella. Poden superar os 42 graos. // A escaseza de auga leva o concello coruñés de Paderne a cortar a subministración durante 36 horas. O alcalde atribúeo a un consumo excesivo fora do uso doméstico por parte dos veciños. O corte obrigará a pechar algún establecemento, aínda que a maioría das vivendas contan con pozos particulares. // A libraría de Fernando Iglesas, especializada en comic manga, convírtese en fenómeno viral gracias aos seus vídeos curtos está a causar sensación en Tik Tok, a rede máis popular entre a mocidade. 14-07-22