Bandeira negra para Espazos naturais como a Foz do Miñor, en Nigrán, no informe que hoxe fixo público o grupo Ecoloxistas en Acción, e cunha advertencia polo efecto contaminante que poden causar, din, algunhas cremas solares. // O goberno agarda ter rematado antes do verán o estudo sobre o estado do viaduto do Castro, na A-6, que discorre paralelo ao que colapsou hai unha semana. // O número de praias sen fume aumenta. Galicia é a Comunidade que conta con máis areais libres de tabaco. Pontevedra e A Coruña superan as setenta praias saudables. // A comunidade xorda de Galicia celebra o Día Nacional das Linguas de signos, con actos e iniciativas lúdicas para sensibilizar a toda a sociedade e difundir os dereitos lingüísticos deste colectivo, este ano con especial énfase na infancia...// 14-06-22