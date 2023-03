Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 14-03-2023 | RTVE Play

O somerxible artesanal atopado no medio da Ría e conducido ata a a Illa de Arousa. Os investigadores accederon xa ao interior e din que estaba baleiro. // O prezo dos alimentos volve dispararse en febreiro, con incrementos por riba do 30 por cento respecto a hai un ano en produtos como azucre o leite ou o aceite de oliva. A taxa de inflación interanual queda en Galicia no 6´4 por cento. // O Bispado de Ourense aparta das suas funcións en once parroquias, entre O Irixo e Boborás, ao sacerdote que está a ser investigado por las presuntas agresións sexuais denunciadas por duas sobriñas, cando eran menores de idade. // Chega a Santiago a exposición que resume os cincuenta anos de traxectoria do grupo folk 'Fuxan os ventos'. Recolle instrumentos, fotos e documentos dunha formación imprescindible do imaxinario cultural galego. 14-03-23