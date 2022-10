Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 13-10-2022 | RTVE Play

O exdirector de seguridade do Adif, Andrés Cortabitarte, culpa exclusivamente ao maquinista do accidente do Alvia // As vítimas do accidente cren que Cortabitarte ten moita máis responsabilidade no accidente que o maquinista // O 70 por cento dos clientes das gasolineiras galegas próximas á fronteira con Portugal son do país veciño // A folga dos traballadores do metal de Ourense fai que os concesionarios de coches cancelen o salón do automóbil previsto para esta fin de semana na cidade // Os soños e a música dos pallasos da tele chegan á Coruña. Desde hoxe ata o domingo preséntase na cidade o espectáculo Circlassica "o soño de Miliki", dirixido por Emilio Aragón. 13-10-22