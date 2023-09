Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 13-09-2023 | RTVE Play

Inditex marca un novo récord, ao gañar máis de 2.500 millóns de euros na primeira metade do ano, que supoñen un 40 por cento máis que o ano pasado .| O pesqueiro apreixado fronteas illas Cíes transportaba preto de 2.300 kilos de cocaína. Os catro tripulantes detidos participaron no rexistro do barco no porto de Vigo.| A Xunta vai declarar a emerxencia cinexética no oitenta por cento dos concellos para controlar o xabaril. | Baldomero Moreiras expón por primeira vez os carteis que fixo nos últimos cincuenta anos. A maioría, feitos con recortes de cartulina, para anunciar as festas máis populares de Galicia. 13-09-23