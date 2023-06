Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 13-06-2023 | RTVE Play

O Consello de Ministros nomea a Pedro Blanco, ata agora asesor xurídico da UGT, como novo delegado do goberno en Galicia. Sustitúe a Gómez Besteiro, que encabezará a candidatura socialista ao Congreso por Lugo. // Baixan os prezos dos carburantes, a vivenda, e os alimentos, ainda que seguen subindo, comenzan a moderarse. Son os datos difundidos hoxe polo INE, que confirman a freada no aumento da inflación. // O sector pesqueiro prepárase para entrada en vigor do novo regulamento que implicará a instalar cámaras de vixilancia nos barcos. // Tanxugueiras preparan unha nova xira de verán por todo o país, e mentres lanzan un tema no que mesturan sons urbanos co folk. En só un mes acumula xa unhas 650 mil reproducións... 13-06-23