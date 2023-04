Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 13-04-2023 | RTVE Play

Enfrontamento de bateeiros coa policía, nunha nova protesta en Santiago, contra a anulación de zonas autorizadas para extraer mexilla. Duas persoas detidas e varios feridos entre policías e manifestantes. // Terceira xornada da folga de médicos, con maior seguemento na área de Vigo e menor na de Pontevedra Salnés. Ata agora provocou a suspensión de case 500 cirurxías. // // O laboratorio clandestino que operaba en Cotobade, o maior desmantelado en Europa, funcionaba sen parar as 24 horas e tiña capacidade para producir 200 quilos de cocaína ó día. // Un maratón benéfico pide colaboración para poder alugar un autobús no que uns 40 nenos poidan viaxar dende Ucraína á Coruña para participar no concurso "Salva os seus soños". 13-04-23