Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 13-03-2023 | RTVE Play

Localizado fronte a Vilaxoán un somerxible de construción artesanal. Os investigadores considérano relacionado con actividades de narcotráfico. // Os presidentes autonómicos de Galicia, Asturias, Cantabria e País Vasco, reunidos en Vitoria, reclaman a Unión Europea que as recoñeza como macrorrexión, e aceleren os proxectos de conexións ferroviarias e enerxéticas. // O acusado do triplo crime de Valga pide perdón á familia da sua ex muller, a sua ex sogra e a sua ex cuñada, no remate do xuízo, en Pontevedra. O xurado delibera agora para pronunciar o veredicto. // Vitoria galega na primeira proba do mundial de motocross na Arxentina, co vigués Rubén Fernández como gañador e o lugués Jorge Prado en terceira posición. 13-03-23