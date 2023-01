Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 13-01-2023 | RTVE Play

O prezo dos alimentos acada unha suba récord do 16 por cento en decembro, que pode reducir o impacto da baixada do IVE dalgúns produtos dende o comenzo do ano. // Pasado o doble ano xacobeo, o sector turístico aposta agora polo tirón de valores como a gastronomía e a sostibilidade, e aproveitar a chegada o AVE a Ourense. // Unha cámara agochada nunha tarxeta de crédito e un auricular para recibir as respostas correctas. Así é como intentou aprobar o exame teórico de conducir en Ourense un veciño de Tarragona. // Teatro participativo para divertirse e aprender inglés. É unha iniciativa na que participan uns 5.000 escolares, e que contribúe a que Galicia se sitúe como a comunidade co mellor nivel nesa lingua, segundo a plataforma de intercambio Education First. 13-01-23