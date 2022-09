Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 12-09-2022 | RTVE Play

Indignación na familia de Déborah Fernández, ao descubir a aparición de documentos e obxetos relacionados co caso nas obras dunha comisaría en Madrid. Entre o material atopado hai efectos persoais da moza viguesa. // Os graduados en Matemáticas deixan deserta unha cuarta parte das prazas de profesores, ante o maior atractivo das ofertas profesionais que reciben das empresas privadas. // Os usuarios reclaman máis reforzos nos trens do Eixo Atlántico, ante o aumento de demanda no inicio do curso universitario dos bonos gratuitos a pasaxeiros frecuentes. // Derrotas dos equipos galegos en Primeira e Segunda. O Celta caeu por catro a un no estadio dun eficaz Atlético de Madrid, a pesar dunha boa actuación dos celestes, que se manteñen décimos na táboa. E o Lugo tamén perdeu por un a dous no Anxo Carro fronte a un candidato ao ascenso como o Alavés. 12-09-2022