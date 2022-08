Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 12-08-2022

O sector turístico colga o cartel de completo, no arranque da fin semana máis festiva do ano, ampliada pola ponte. Os establecementos din que están a facer un esforzo por conter os prezos para non desincentivar a demanda. //. Hoxe empeza a nova tempada da Campionato de Liga na primeira división, na que o Celta ten postas a maiores aspiracións dos últimos anos. Cunha profunda renovación, con ata oito xogadores novos. A cita, mañá en Balaídos contra o Español. // Santiago é a primeira cidade española en recibir a experiencia en realidade virtual Carne e Area, unha obra inmersiva do cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu que explora a condición humana das persoas migrantes e refuxiadas. 12-08-2022