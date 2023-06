Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 12-06-2023 | RTVE Play

Animación en aumento na contorna do estadio de Balaídos, ante o concerto, esta noite, dos Guns N'Roses, con The Pretenders como acompañantes de luxo. Máis de 25.000 persoas teñen entrada, moitas delas mercadas dende Portugal. // O Partido Popular xa ten candidatos para encabezar as listas do 23 de xullo. o vicepresidente e conselleiro de Economía e Industria Francisco Conde, terá que abandonar a Xunta para ser o número un ao Congreso por Lugo. // Galicia, primeira comunidade en introducir no sistema educativo, a partir do curso que ven, a materia de Cultura Financeira. Figurará como optativa para os alumnos de Terceiro da ESO. // As 113 praias galegas co distintivo de bandeira azul, entregadas hoxe, aos respectivos concellos. Destaca o de Sanxenxo, con 17. 12-06-23