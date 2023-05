Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 12-05-2023 | RTVE Play

Os principais líderes acompañan aos candidatos no arranque da campaña para as eleccións municipais do 28M, hoxe tamén con presenza de ministros galegos. // A Xunta reclama un cambio no sistema de selección dos MIR, logo de que na convocatoria extraordinaria quedasen sen cubrir 33 prazas en Galicia. Pide eliminar a nota de corte, que este ano impedíu elexir praza a case 2.000 aspirantes. // O IPC de abril confirma a tendencia á alza, cun aumento interanual do 4´1 por cento en Galicia. O goberno destaca que a tendencia dos alimentos é a moderación tras meses de subidas record. // Que persoas cegas ou con discapacidade visual poidan desfrutar das artes plásticas. É o que pretende a iniciativa da ONCE con visitas guiadas como a que levaron a cabo na exposición En Pretérito Seguinte, na Coruña. 12-05-23