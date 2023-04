Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 12-04-2023 | RTVE Play

Mobilizacións fronte aos centros de saúde, no Día da Atención Primaria. Traballadores da sanidade e usuarios reclaman máis medios para o que consideran unha pedra angular do sistema, cun principal reproche, os tempos de agarda. // Segunda xornada da folga indefinida convocada pola Confederación de sindicatos médicos, que estima o seguemento nun 60 por cento. A Consellería de Sanidade sitúao no 16 por cento. // Os produtores de mexilón anuncian un paro indefinido para reclamar a reapertura das zonas vetadas á extracción de mexilla. Tras prosperar un recurso das confrarías, a Consellería do Mar volveu pechar algunhas zonas de recollida.. // Os familiares das vítimas do Villa de Pitanxo piden que se axilicen os trámites para inspeccionar o pecio este verán. Hoxe foi inaugurada no Porto de Vigo a oitava placa cos nomes dos tripulantes falecidos. 12-04-2023