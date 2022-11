Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 11-11-2022 | RTVE Play

Medidas para actuar frente a un episodio de contaminación mariña como o do Prestige, do que este domingo se cumpren 20 anos. No porto de Laxe, equipos da Xunta fan un simulacro de accidente cun verquido no mar.. // no xuízo do accidente do Alvia, declaración hoxe doutro responsable de ADIF, que defendeu os cambios introducidos no dispositivo de seguiridade da vía. // Funcionarios da prisión da Lama denuncian un incidente no que varios presos tentaron facerse co control dun módulo, e no que un traballador resultou ferido. // O Museo de Arte Contemporánea de Vigo celébrao con tres exposicións e actividades durante a fin de semana o seu 20 aniversario, como referente do panorama máis actual da plástica dende o ámbito local ao internacional. // 11-11-22