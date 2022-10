Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 11-10-2022 | RTVE Play

Os expertos aseguran que as nosas cidades están xa habitualmente alumeadas en exceso. O Plan enerxético do gobernó recomenda reducir o consumo de enerxía, tamén no alumeado de nadal. // a comisión europea non prevé revisalo regulamento que veta a pescade fondo antes da próxima primavera. Os técnicos do Instituto Español de Oceanografía cuestionan os datos de afectación aos ecosistemas mariños nos que se baseou a prohibición. // A marea vermella da un respiro na Ría de Pontevedra que volve estar aberta ao marisqueo, logo de tres meses de peche. Satisfacción entre os mariscadores que retoman a actividade con boas capturas e prezos elevados. // Obras de gran tamaño a medio camiño entre a pintura e a escultura, feitas con todo tipo de refugallos. É o traballo característico do artista Ourensán Zeta, un dos principais expoñentes en Galicia do informalismo matérico. 11-10-22