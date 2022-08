Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 11-08-2022

Catro incendios siguen activos en Galicia, anque evolucionan ben e poderían quedar estabilizados nas próximas horas, logo de outra noite de lume que se ceba na provincia de Ourense. No que vai de ano, as hectáreas queimadas rondan as 40.000. // Salvamento Marítimo recibe cada vez máis peticións de auxilio de barcos que se atopan con candorcas. Só na última fin de semana tiveron que intervir en dez ocasións. A natureza curiosa destes grandes cetáceos pode acabar provocando avarías nos barcos. // Arranca O Marisquiño, cunha xornada adicada aos máis cativos. O certame de referencia de deportes e cultura urbana, chega para espallar durante catro días por toda a cidade de Vigo competicións e música con participación de destacadas figuras internacionais. 11-08-2022