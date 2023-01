Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 11-01-2023 | RTVE Play

As vacinacións da Covid aumentan un 30 por cento dende o comenzo do ano. A incidencia mantense estable, con 237 hospitalizados, seis deles nas UCI, e outros cinco falecidos nas últimas horas. // logo do accidente de autobús con sete falecidos ocorrido a pasada noiteboa, os concellos polos que pasa a N-541 amosaron hoxe unha fronte común, denominado O pacto de Pedre, para reclamar unha reforma integral e resolver os problemas de perigosidade. // Aumenta a polémica en Ourense pola elección dun home condenado por abusos sexuais e reicidente para interpretar a Baltasar na Cabalgata de Reis. // As Rede Galega de Biblotecas supera no último ano a cifra dun millón e medio de libros prestados, cun incremento do 23 por cento sobre o ano anterior. Hoxe, visitas guiadas, obradoiros e agasallos aos lectores máis activos, na celebración do Día do Usuario. 11-01-2023