Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 10-08-2022

As primeiras chuvias febles axudan xa a na loita contra o lume, nunha xornada na que se recrudece a actividade incendiaria. 30 patrullas militares comezan a Operación Centinela deste ano para vixiar os montes, especialmente en zonas de difícil acceso. // O Carballiño conseguíu o obxetivo de elaborar a tapa de polvo máis grande do mundo, ao bater o seu propio, conseguido en 2019 con 500 quilos. Nesta ocasión chegaron a 515, coa participación de 30 polbeiros e polbeiras, que tardaron 11 minutos na elaboración. // O Turismo Termal regresa con forza, tralos dous anos de parón pola pandemia. As reservas nos balnearios de Ourense superan para este mes o 70 por cento, anque os clientes optan polos servizos máis económicos ante o aumento da inflación. 10-08-22