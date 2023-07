Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 10-07-2023 | RTVE Play

Remata en Sabucedo a celebración da Rapa das Bestas, o combate corpo a corpo entre home e animal. Este ano coa reivindicación por parte dos aloitadores en contra dos catro parques eólicos proxectados na zona. // Cheo absoluto en Santiago, esta fin de semana, grazas ao concerto de Robbie Williams no Gozo Fest, con máis de 2.000 compostelas entregadas nun so día. As cifras auguran unha excelente campaña estival e sorprenden mesmo ao propio sector. // Loito no mundo do fútbol polo pasamento de Luis Suárez. O mítico xogador coruñés falecido aos 88 anos en Milán, a cidade donde gañou dúas copas de europa. // Homenaxe a Valle Inclán na sua localidade natal de Vilanova de Arousa co Festivalle, o certame teatral que arranca hoxe cunha montaxe musical, interpretada por Pedro Casablanc. 10-07-2023