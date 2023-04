Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 10-04-2023 | RTVE Play

Cúmprense 50 anos da morte de Pablo Picasso, malagueño de nacemento, pero que pasou boa parte da súa infancia na Coruña. Repasamos ese paso de Picasso pola cidade e a pegada que deixou na súa traxectoria artística. // Ferrol é unha das localidades onde aínda hoxe é festivo. Nos centros de ensino tampouco é lectivo, pero a maioría dos galegos retoman a rutina tras uns días nos que a ocupación turística superou as previsións máis optimistas. // Un dos retos da industria para incrementar a sua competitividade e a incorporación da intelexencia artificial. Para logralo nos vindeiros anos atópase con dificultades para as pequenas empresas e a falta de persoal cualificado. // Malleira histórica do Breogán ao campión de liga. 24 puntos de diferenza co Real Madrid nun partido espectacular, coa destacada actuación de Yustus Hollátz. 10-04-2023