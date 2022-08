Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 09-08-2022

A Xunta non recorrerá o decreto de aforro enerxético, con medidas de limitación de temperatura para o aire acondicionado para comercios, oficinas e establecementos públicos, que entran esta noite en vigor. // Case dous séculos tardamos en coñecer a historia de Isabel Zendal, considerada a primeira enfermeira en misión internacional. Nada na localidade coruñesa de Ordes, foi a única muller da Expedición Balmis, para levar a primeira vacina da historia a América. // A gran cita internacional co mundo do comic, Viñetas desde o Atlántico cumpre 25 anos, na Coruña, cun repaso á sua historia. E coma sempre, exposicións, conferencias e sinaturas a cargo de artistas consagrados, xunto co descubrimento de novos valores. 09-08-22