Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 2 09-06-2023 | RTVE Play

Razas autóctonas en risco de extinción, como a ovella galega a vaca cachena ou a galiña de Mos, amosan o seu potencial para o futuro da gandería, na Semana Verde de Galicia. // De cara as eleccións xerais, o PP de Galicia asegura non ter presa en designar os seus candidatos, e prepara a campaña coa visita este domingo de Alberto Núñez Feijoo. // Dez proxectos empresariais relacionados coa moda conseguen consolidarse no mercado despois de pasar pola aceleradora de innovación liderada por Roberto Verino. // Expertos en caligrafía e grafoloxía de todo o mundo reúnense estes días en Santiago nun congreso. Abordan técnicas e novidades sobre a peritaxe para a xustiza ou a relación entre o documento escrito e a psicoloxía. 09-06-23