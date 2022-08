Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 2 08-08-2022

A brétema procedente da ría axuda a dar por estabilizado o incendio de Boiro, que arrasou 2.200 hectáreas durante a fin de semana, e eleva a máis de 4.000 hectáreas a superficie queimada só na primeira semana de agosto.// O Goberno Central non cambiará o decreto de aforro enerxético pese a petición da retirada por parte de cinco comunidades autónomas entre elas Galicia. // A apicultura é un sector en auxe en Galicia, con cada vez máis as iniciativas arredor das abellas e do mel. Unha pequena productora ofrece mesmo a posibilidade de apadriñar unha colmea. // Triunfo total dos participantes galegos no campionato do mundo de Piraguismo en Canadá. Catro medallas, tres de ouro e unha de prata, con protagonismo para nomes consagrados como Carlos Arévalo e Teresa Portela. 08-08-2022